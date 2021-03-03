Туристы-лыжники из 12 регионов примут участие в слете на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Всероссийский слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии, который пройдет в юбилейный 70-й раз в Свердловской области, соберет около 400 человек из 12 регионов страны. Также любой желающий сможет посмотреть онлайн-трансляцию слета, сообщил председатель Федерации спортивного туризма региона Андрей Яговкин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"Ожидается порядка 400 человек, плюс судьи и так далее - достаточно масштабный слет. <...> Из-за коронавируса никто не отказался приехать, едут 12 регионов участвовать. Естественно, мы - Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская, Челябинская области - наши соседи. Также Пермский край, Республика Марий Эл, Московская область, Чувашская Республика, Белгород, Вологодская область и другие - это те [регионы], где развит спортивный туризм на лыжных дистанциях", - сказал он.

В онлайн-формате пройдут судейские совещания, таким же образом будет объявляться информация для участников.

По словам заместителя председателя Федерации спортивного туризма региона Татьяны Киселевой, все участники должны предоставить справки об отсутствии у них коронавируса. На стартах будет дежурить врач.

Всероссийский слет туристов-лыжников пройдет с 5 по 8 марта 2021 года в городе Березовском Свердловской области. Программа мероприятия включает в себя проведение Всероссийского соревнования по спортивному туризму "Туриада "Европа-Азия 2021", чемпионата России по спортивному туризму на лыжных дистанциях и областных соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях.