Коечный фонд для заразившихся коронавирусом сократили в Тюменской области за месяц на 40%

ТЮМЕНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Количество развернутых коек для заразившихся коронавирусной инфекцией сократили в Тюменской области за месяц на 40%. Как сообщил в среду региональный оперативный штаб, на начало марта развернуто 1,2 тыс. мест для пациентов с COVID-19.

28 января региональный оперативный штаб сообщал о более чем 2 тыс. развернутых коек в Тюменской области.

"В Тюменской области работают 10 госпиталей для пациентов с COVID-19, суммарно госпитали рассчитаны на 1,2 тыс. мест. На 3 марта 2021 года свободно 18,4% мест", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии было развернуто более 3 тыс. коек в 18 моноинфекционных госпиталях Тюменской области.

С 16 января в Тюменской области отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 марта продлена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен также до 28 марта.

По данным оперативного штаба на 3 марта, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 31 554 человек, выздоровели 29 701, умерли 296 пациентов.