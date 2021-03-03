Руководство челябинского аэропорта подозревают в мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области проводят в аэропорту Челябинска следственно-оперативные действия по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления.

"Сотрудниками УФСБ в международном аэропорту Челябинска проводятся следственно-оперативные действия", - сказали в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что руководство аэропорта подозревается в причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Более подробной информацией в пресс-службе не располагают.

Международный аэропорт Челябинска им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В настоящее время идет реконструкция аэропортового комплекса по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, на нее было направлено более 10 млрд рублей.