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Руководство челябинского аэропорта подозревают в мошенничестве

Сотрудники ФСБ проводят на транспортном объекте следственно-оперативные действия
Международный аэропорт им. И. В. Курчатова Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Международный аэропорт им. И. В. Курчатова
© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области проводят в аэропорту Челябинска следственно-оперативные действия по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления.

"Сотрудниками УФСБ в международном аэропорту Челябинска проводятся следственно-оперативные действия", - сказали в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что руководство аэропорта подозревается в причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Более подробной информацией в пресс-службе не располагают.

Международный аэропорт Челябинска им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В настоящее время идет реконструкция аэропортового комплекса по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, на нее было направлено более 10 млрд рублей.

Теги
РоссияЧелябинская область
Пандемия COVID-19
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