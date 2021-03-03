Свердловская область впервые проведет этап премии "Щит и роза" для женщин-правоохранителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Региональная церемония чествования сотрудниц правоохранительных органов и спецслужб "Щит и роза" впервые пройдет в Свердловской области 16 апреля 2021 года, участниц наградят за высокий профессионализм и многолетнюю службу. Об этом сообщил в Уральском региональном центре ТАСС председатель правления Свердловской региональной организации общероссийской "Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ" Евгений Миронов.

Лауреаты регионального этапа станут участниками ежегодной финальной акции, которая пройдет в Москве 9 сентября 2021 года в Государственном Кремлевском дворце. Региональный этап пройдет на сцене Уральского государственного театра эстрады.

"Традиционно в общероссийской премии принимают участие порядка 11 ведомств, у нас с учетом того, что это первая премия, и, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом, принимают [участие] семь ведомств и два высших учебных заведения (Уральский юридический институт МВД и Уральский институт ГПС МЧС - прим. ТАСС), которые выставили на сегодняшний день порядка 20 участниц по 6 номинациям", - рассказал Миронов с уточнением, что церемония награждения участниц регионального этапа состоится 16 апреля.

Он отметил, что участницы регионального этапа будут награждаться за профессионализм, многолетнюю службу, успехи в спорте и за противодействие незаконному обороту промышленной продукции. Кроме того, в свердловском конкурсе будут добавлены две специальные премии: в одной отметят заслуги ветеранов, вторая будет присуждена единственной женщине-руководителю правоохранительной структуры в регионе.

Все номинантки выдвинуты на участие в конкурсе своими ведомствами, добавил Миронов. Первая региональная премия в Свердловской области пройдет при поддержке правительства региона, губернатора Евгения Куйвашева, а также Русской медной компании.

Региональные этапы проходят также в Челябинской области, Республике Башкортостан и Нижнем Новгороде, сказал Миронов, планируется проведение акции в Крыму и Севастополе.

О премии "Щит и роза"

Ежегодная общероссийская общественная премия "Щит и роза" была учреждена в 2008 году. Общественная награда вручается лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств РФ, ветеранам за их многолетний труд и передачу опыта молодому поколению, отличникам профильных учебных заведений, а также спортсменам за высокие показатели. Финальная акция проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Правительства Москвы и профильных ведомств страны.