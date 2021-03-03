Директора фирмы на Ямале обвиняют в сокрытии от налоговой 70 млн рублей

ТАСС, 3 марта. Уголовное дело возбуждено в отношении директора компании "СпецМонтажСтрой" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), скрывшем от налоговой 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России в среду.

"Следственным отделом по г. Новый Уренгой СУ СК РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в городе Новый Уренгой директор "СпецМонтажСтрой" с марта по декабрь 2018 года, зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 115 млн рублей, скрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности, на общую сумму свыше 70 млн рублей.

"Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по ЯНАО. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины директора коммерческой организации, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд", - уточнили в ведомстве.