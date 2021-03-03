Рождаемость в Свердловской области по итогам 2020 года снизилась до уровня 90-х

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Самый низкий показатель рождаемости, сопоставимый с уровнем 1990-х годов, отмечен в Свердловской области в 2020 году, в регионе за этот год появились на свет 44 тыс. новорожденных, сообщила заместитель начальника Управления ЗАГС по региону Наталья Храмова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"Начиная с 2015 года наметилась тенденция по снижению рождаемости. В 2020 году у нас самый низкий показатель за прошедшие годы, мы зарегистрировали 44 тыс. 343 акта рождения. Это на две тысячи <...> меньше, чем в прошлом году, то есть еще падение на пять процентов. Мы сегодня вышли на цифру практически 1999 года, когда было зарегистрировано 37 тыс. 270 [актов рождения]", - сказала она, уточнив, в конце 90-х годов показатель рождаемости в регионе был самым низким с середины прошлого века.

Падение рождаемости в последние годы связано с особенностями демографической ситуации в 90-е годы, отметила Храмова. "На сегодняшний день потенциальными родителями являются дети, которые были рождены в 90-е годы, а поскольку их рождалось в то время мало, на сегодняшний день мы пожинаем плоды той экономической ситуации, которая была у нас 20-25 лет назад", - уточнила она.

Тем не менее, в Свердловской области в течение последних нескольких лет наблюдается тенденция на рождение вторых и третьих детей. Показатель на сегодняшний день достиг 67%. Кроме того, в регионе отметили тенденцию на сокращение количества детей, рожденных у одиноких матерей и с установлением отцовства.

Повышение рождаемости в регионе ожидается к 2025 году, добавила Храмова.