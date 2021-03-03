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В Кургане заменят ресурсоснабжающую компанию после перебоев в поставках газа

В январе и в марте жильцы десятков многоквартирных домов остались без газа на несколько дней из-за несвоевременной поставки ресурса уполномоченной организацией "Газэнергосеть Оренбург"

ТАСС, 3 марта. Курганские власти планируют найти для областного центра новую ресурсоснабжающую организацию после постоянных сбоев в поставках газа жителям многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на своей странице во "ВКонтакте" в среду.

Как сообщал ТАСС, в январе жильцы 48 многоквартирных домов в Кургане остались без газа на несколько дней из-за несвоевременной поставки ресурса уполномоченной организацией "Газэнергосеть Оренбург". Ситуация повторилась и в марте - без газа остались 34 многоквартирных дома. Прокуратура внесла представление главе Кургана Андрею Потапову из-за перебоев в поставках ресурса.

"Попросил коллег в ручном режиме до определения новой ресурсоснабжающей организации вести ситуацию по поставкам сжиженного газа в Кургане", - написал Шумков. В пресс-службе губернатора подтвердили информацию о поиске новой компании для снабжения газом жителей Кургана.

По данным начальника управления ЖКХ департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Александра Медведева, организация не справляется со своими обязанностями. В администрации города сообщали, что для того, чтобы не срывать поставки сжиженного газа, правительство региона с ноября 2020 года уже четыре раза выплачивало субсидию ресурсоснабжающей компании. Общая сумма субсидий составила 15 млн рублей, но на какие цели организация потратила средства - не известно, отмечали в пресс-службе администрации Кургана.

О текущей ситуации

Администрации Кургана 1 марта сообщала, что жильцы из 34 многоквартирных домов города остались без газоснабжения. Полное восстановление подачи газа планируется до обеда 4 марта, сейчас без него остаются 18 многоквартирных домов, сообщили в среду в пресс-службе губернатора. 

"В Кургане создан запас сжиженного газа. Сейчас ведется работа по подаче газа потребителям. На сегодняшний день у нас 18 домов еще не получили газ, но уже сегодня к вечеру, максимум - завтра до обеда, эта проблема будет решена. Большая просьба к жителям - проверить свои газовые конфорки и перекрыть вводные краны", - цитирует пресс-служба замглавы города Андрея Жижина.

К работам по запуску газа дополнительно привлечены бригады АО "Газпром газораспределение Курган" для того, чтобы быстрее вернуть газ в дома курганцев.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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