Крупнейший вуз Урала впервые начнет готовить специалистов для "умного" региона онлайн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Первая программа подготовки специалистов в формате онлайн откроется в крупнейшем вузе Урала в новом учебном году. Набор на обучение специалистов для "умного" региона стартует в июне 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"Новую образовательную программу магистратуры запустит в 2021 году институт экономики и управления Уральского федерального университета. Ключевой особенностью станет полноценный онлайн-формат обучения, реализуемый впервые. Набор на программу "Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике" стартует в июне", - сказали в вузе.

Весь процесс общения со студентами будет организован с помощью цифровых сервисов, что, по словам представителей вуза, удобно для специалистов из других городов, желающих обучаться в магистратуре в полноценном формате и без отрыва от работы.

"Программа ориентирована на генерацию идей и проектов в сфере управления развитием территорий. Мы обучим как научным подходам, так практическим инструментам цифровой трансформации бизнеса и управления на основе данных", - рассказал директор института Дмитрий Толмачев. Он отметил, что руководители программы надеются заинтересовать ею русскоязычных студентов из разных регионов и стран. Выпускники смогут разработать собственную стратегию развития умного региона, определять модели развития региона на основе лучших международных практик, а также формировать ключевые сервисы умных территорий.

Партнерами программы стали ведущие российские компании, университеты и органы власти. Программа состоит из модулей, каждый из которых закрепляется отдельной программой повышения квалификации с возможностью получения соответствующего сертификата.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов.