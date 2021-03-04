Созданный на Урале препарат для борьбы с остеопорозом будут производить в Южной Корее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Инновационная разработка "Реоцитан" для профилактики и борьбы с остеопорозом, созданная уральскими учеными, будет производиться и продаваться в Южной Корее. Об этом сообщили ТАСС в Инновационной инфраструктуре Уральского федерального университета (УрФУ).

Ранее сообщалось, что проект "Реоцитан" - препарат для эффективного усвоения кальция в организме человека - стал победителем восьмого сезона Акселератора Уральского федерального университета, который прошел в рамках IX Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. В 2021 году проект победил в номинации на конкурсе инновационных проектов, который проводится организацией TIPA в Республике Корея.

"За свою победу инноваторы получат грант на развитие, а также заключат партнерское соглашение с корейской фармацевтической компанией. В рамках совместного партнерства будет запущено производство препарата и его реализация на территории Республики Корея", - говорится в сообщении вуза.

"Реоцитан" - это комбинация в виде суспензии, в которой применяется запатентованная формула использования д3-кальций-магний-фосфатного комплекса как основного компонента в доставке кальция в костные ткани. По словам разработчиков, существующие на рынке препараты имеют ряд побочных эффектов: в системе желудочно-кишечного тракта возникают гастриты, язвы, камни в почках, отложение солей кальция на стенках сосудов и другие, у "Реоцитана" побочных эффектов выявлено не было.

Остеопороз - системное заболевание, при котором ухудшается прочность и плотность костной ткани скелета, что приводит к многочисленным травмам, переломам и деформациям костей.

Об Акселераторе УрФУ

"Около пяти лет назад команда стартапа обратилась в Фонд развития инноваций УрФУ, чтобы мы помогли вывести проект на российский и международный рынки, грамотно позиционировать его, также поддержали в поиске инвестора. Стартап прошел весь цикл работы с проектами, который выстроен в Инновационной инфраструктуре УрФУ, <…> все это время проект консультировал Фонд развития инноваций УрФУ. В результате стартап продемонстрировал свой высокий потенциал - и вышел на российский и международный рынки", - рассказал директор управляющей компании Фонда развития инноваций УрФУ Эдуард Москаленко.

Акселератор УрФУ - это деловая программа, которая обеспечивает ускоренное развитие стартапов на любых стадиях развития, его длительность составляет три месяца. В этом году он проводился по четырем направлениям, среди которых биомедицина, информационные технологии, электроэнергетика и обучающие технологии.