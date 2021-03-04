Обвиняемый по делу о поджогах жилых домов в Екатеринбурге предстанет перед судом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о поджогах, в результате одного из которых 27 марта 2020 года погибли восемь человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

2 апреля 2020 года по этому уголовному делу был задержан Александр Понкратов, суд отправил его под арест. "Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый 14 марта 2020 года в состоянии алкогольного опьянения облил легковоспламеняющейся жидкостью пол на лестничной клетке и поджег, в результате чего было повреждено и уничтожено имущество жильцов одной из квартир. 26 марта обвиняемый также в состоянии алкогольного опьянения пришел в подъезд дома на Омская улице, где облил легковоспламеняющейся жидкостью пол и поджег. В результате его действий обвиняемого погибли восемь жильцов дома.

Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.