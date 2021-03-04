Курганские власти планируют организовать закупку молока у фермеров для заводов

ТАСС, 4 марта. Курганские власти планируют восстановить в регионе практику закупки для молочных заводов сырья у фермеров, сформировав кооперационное движение. Уже ведутся работы по определению оператора по сбору молока, сообщил в четверг журналистам директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Рустам Камалетдинов.

"Мы сейчас проводим переговоры и уже дополнительно понимаем, кто будет и готов стать тем оператором по сбору молока, <…> чтобы формировать необходимые объемы, а уже эти необходимые объемы перепродавать на молочные заводы. <…> И как раз с точки зрения формирования кооперационного движения - это то стимулирование, которое предполагает, что мы будем стимулировать и компенсировать покупку необходимого для хранения, возможной подработки и передвижения продукции и дальнейшей сдачи продукции молочным заводам", - сказал он.

Камалетдинов отметил, что молочная продукция востребована в регионе, и заводы будут покупать молоко.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, на селе здесь проживают около 40% населения. Является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.