Свердловская область в 2021 году планирует заключить первый офсетный контракт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Первый офсетный контракт Свердловская область планирует заключить в сфере здравоохранения. Это может произойти уже в 2021 году, сообщила ТАСС заместитель министра инвестиций и развития региона Елена Хлыбова на форуме "Большой открытый диалог".

Офсетный контракт - это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Его главная цель - стимулировать вложение частных средств в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей.

"У нас сейчас в работе первый офсетный контракт в Свердловской области вместе со встречными инвестиционными обязательствам на 1 млрд рублей. Надеемся в 2021 году его заключить. Министерство здравоохранения будет контракт выставлять на торги, поэтому сфера - здравоохранение", - сказала Хлыбова.

Согласно презентации министра инвестиции и развития региона Виктории Казаковой, которая также выступила на форуме, пилотный контракт готовится в сфере обеспечения детским питанием учреждений здравоохранения.

"Большой открытый диалог" - коммуникационная площадка по вопросам реализации проектов и инициатив, в том числе национальной предпринимательской инициативы и национальной технологической инициативы, а также проектов в социальной сфере и сферах развития креативной экономики и внутреннего туризма. Согласно опросу предпринимателей Свердловской области, участвовавших в форуме в 2020 году, 97,8% респондентов считают, что подобные мероприятия улучшают взаимодействие власти и бизнеса на местах и способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе.

Впервые "Большой открытый диалог" прошел в Екатеринбурге 19 ноября 2019 года. Информационное агентство ТАСС выступает партнером форума.