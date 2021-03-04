В Тюмени из-за нарушений пожарной безопасности закрыли пансионат для пожилых людей

ТЮМЕНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Суд в Тюмени вынес решение закрыть пансионат для пожилых людей и инвалидов из-за нарушений правил пожарной безопасности, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда в четверг.

Проверки в Тюмени проводятся после пожара в частном пансионате в поселке Боровский, где 9 января погибли семь пожилых людей. Его хозяйка арестована по делу о пожаре.

"Центральный суд Тюмени запретил деятельность ООО "Стимул" и ООО "Восток" по содержанию пансионатов по уходу за престарелыми людьми и инвалидами в помещении на улице Березняковской, 6. Основанием послужила проверка Госпожнадзора. В круглосуточном пансионате проживало 26 пожилых и инвалидов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате проверки были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. Так, ширина лестничных маршей не соответствовала требованиям безопасной эвакуации в случае возгорания. Кроме того, пансионат находится рядом с автогазозаправочной станцией, а в помещении не была обеспечена эвакуация маломобильных граждан по коридору в двух направлениях.

Представитель ООО "Стимул" полностью признала требования и заявила, что пансионат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами "Дача" в настоящее время размещен в другом здании, а помещение на ул. Березняковской, 6 освобождено. Представитель ООО "Восток" также полностью признал требования и подтвердил, что помещение пансионата освобождено.