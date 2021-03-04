В ХМАО по решению суда заблокировали сайты, пропагандировавшие АУЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) по требованию прокурора обязал заблокировать сайты, на которых пропагандировались идеи "Арестантского уголовного единства" (АУЕ, запрещено на территории РФ). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура города Лангепаса в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, на которых пропагандировалась деятельность экстремистской организации АУЕ. Установлено, что к данной информации имеется свободный доступ, в том числе и у детей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, для ограничения доступа к данным ресурсам прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован, добавили в ведомстве.

17 августа 2020 года Верховный суд России признал международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. После решения Верховного суда участие в деятельности этого неформального движения может подпадать под уголовную ответственность, предусмотренную ст. 282.2 УК РФ за организацию или участие в деятельности организации, в отношении которой действует вступившее в силу решение суда о запрете ее деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение в деятельность такой организации. В конце октября 2020 года Министерство юстиции РФ включило АУЕ в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ.