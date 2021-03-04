Экс-главу компании на Урале будут судить по делу о хищении 3,8 млрд рублей у дольщиков

ТАСС, 4 марта. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Челябинской области по делу о пособничестве в мошенничестве в отношении родственника экс-директора группы компаний "Серебряный ключ" Александра Сребрянского. При пособничестве обвиняемого был причинен ущерб около 2,7 тыс. дольщикам, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год обвиняемый, являясь родственником фактического руководителя девяти строительных организаций, осуществлявших застройку 29 многоквартирных домов на территории города Челябинска и города Копейска Челябинской области, оказал ему содействие в хищении денежных средств", - говорится в сообщении.

Строительные организации не исполнили обязательства перед 2,7 тыс. дольщиками, причиненный ущерб составил 3,8 млрд рублей. При пособничестве обвиняемого деньги дольщиков выводились из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера, уточнили в пресс-службе. Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.

В 2019 году было возбуждено дело о мошенничестве в отношении Сребрянского по факту хищения денежных средств дольщиков при возведении жилых многоквартирных домов в Копейске и Челябинске.