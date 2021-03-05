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В Златоусте один человек погиб при взрыве газового баллона

Кроме того, пострадали четыре человека

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел 5 марта в производственном цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В результате происшествия один человек погиб, четверо ранены.

"На данный момент на месте работают экстренные службы <...>. В результате инцидента погиб мужчина. Погибший - отец-одиночка, на иждивении шесть детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего", - сообщили в мэрии.

Также ранены четыре человека, уточнили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава: "Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести и два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались. Пациентам оказана вся необходимая медицинская помощь".

Комментарием руководства компании ТАСС пока не располагает.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту инцидента проводится проверка.

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РоссияЧелябинская область
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