В Златоусте один человек погиб при взрыве газового баллона

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел 5 марта в производственном цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В результате происшествия один человек погиб, четверо ранены.

"На данный момент на месте работают экстренные службы <...>. В результате инцидента погиб мужчина. Погибший - отец-одиночка, на иждивении шесть детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего", - сообщили в мэрии.

Также ранены четыре человека, уточнили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава: "Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести и два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались. Пациентам оказана вся необходимая медицинская помощь".

Комментарием руководства компании ТАСС пока не располагает.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту инцидента проводится проверка.