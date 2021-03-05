В Челябинской области продлили режим самоизоляции для пожилых жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, который позволяет им продлять больничные в условиях пандемии коронавируса, продлили в Челябинской области до 20 марта, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет был объявлен в Челябинской области в начале пандемии, к маю 2020 года его смягчили, сделав самоизоляцию для этой категории граждан рекомендацией, которая позволяет им не ходить на работу в условиях пандемии и продлевать больничные.