В Челябинской области продлили режим самоизоляции для пожилых жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, который позволяет им продлять больничные в условиях пандемии коронавируса, продлили в Челябинской области до 20 марта, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет был объявлен в Челябинской области в начале пандемии, к маю 2020 года его смягчили, сделав самоизоляцию для этой категории граждан рекомендацией, которая позволяет им не ходить на работу в условиях пандемии и продлевать больничные.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции для лиц старшего возраста еще на две недели", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, власти рассчитывают, что это последнее продление режима самоизоляции для лиц старшего возраста.
В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. По данным областного Минздрава, на утро 5 марта в регионе подтверждено 53 013 случаев заражения коронавирусом, 45 611 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, продолжают лечение 5 257 человек.