В Тюменской области выделят свыше 170 млн рублей на выплаты ветеранам к Дню Победы

ТЮМЕНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Более 170 млн рублей будет выделено на социальную помощь ветеранам к Дню Победы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в Instagram в пятницу.

"Подписал документы на выплату более 170 млн рублей к Дню Победы из областного бюджета отдельным категориям жителей Тюменской области", - говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что социальную помощь в размере 10 тыс. рублей получат к празднику все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией. Помощь в размере 5 тыс. рублей будет оказана труженикам тыла.

Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в размере 2 тыс. рублей. Это самая многочисленная категория жителей региона, которая получит выплату.

В настоящее время в Тюменской области проживают более 6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе: 207 участников войны, 89 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, 72 ветерана, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", 5,7 тыс. тружеников тыла и около 43 тыс. граждан, родившихся до 9 мая 1945 года.