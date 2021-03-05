Число банкротств в Свердловской области в 2020 году увеличилось почти на треть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. дел о банкротстве было подано в Арбитражный суд Свердловской области в 2020 году, что на 31% больше, чем в 2019 году. Большая часть дел - банкротства физических лиц, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя Арбитражного суда региона Илья Чураков.

"Количество банкротств возросло. Если в 2019 году в Арбитражный суд поступило 5 739 дел о банкротстве, то в 2020 году эта цифра возросла практически на 2 тыс. и составила 7 528 дел. При этом изменилось соотношение тех дел, которые поступают на рассмотрение суда. Львиную долю этих дел занимает банкротство физических лиц, но наблюдается тенденция по снижению банкротства юридических лиц", - сказал он.

Чураков отметил, что отсутствие большого числа банкротств юридических лиц в 2020 году связано с введением моратория на эту процедуру в связи с пандемией. Вместе с тем число банкротств физических лиц из-за долговой нагрузки возросло с 3,4 тыс. до 5,7 тыс. Зампредседателя суда также добавил, что в апреле прошлого года прогнозировалось, что из-за пандемии увеличится количество банкротств граждан с ипотечными кредитами, но благодаря мерам поддержки правительства РФ этого не произошло.

По словам председателя Свердловского регионального отделения "Опора России" Ильи Тыщенко, в 2021 году ожидается ухудшение ситуации с банкротствами. "Все самое сложное впереди, потому что в 2020 году мы научились справляться с болезнью, но финансовые последствия будут наблюдаться в 2021-2022 годах", - сказал он.