Суд продлил арест хозяйке сгоревшего пансионата в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Суд в Тюмени на три месяца продлил содержание под стражей хозяйке сгоревшего пансионата в поселке Боровский Тюменской области, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда.

9 января при пожаре в частном пансионате в поселке Боровский погибли семь пожилых людей. Его хозяйка была арестована по делу о пожаре.

"Тюменский районный суд на три месяца продлил срок содержания под стражей Ольге Вильямсон, хозяйке нелегального частного пансионата для пожилых и инвалидов на улице Трактовой в поселке Боровский", - говорится в сообщении.

До этого она находилась в СИЗО с 11 января.