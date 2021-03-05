Синоптики прогнозируют на Урале в выходные дни снегопад и ветреную погоду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на ближайшие выходные и праздничные дни снегопад и ветреную погоду во всех регионах Уральского федерального округа (УФО). Температура воздуха в центральной и южной частях Урала опустится днем до 10 градусов ниже нуля, сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"В Свердловской области 6-8 марта будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 6 марта - 5-10 градусов ниже нуля, 7 марта - минус 7-12 градусов, 8 марта 3-8 градусов мороза", - сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра. Уточняется, что ночью возможны морозы до минус 20 градусов и ниже, ветер в выходные дни ожидается западный 3-10 м/с с возможными порывами до 14 м/ с, в праздничный день 8 марта ветер будет южный 4-9 м/с.

В выходные дни 6-7 марта синоптики прогнозируют небольшой снегопад во всех регионах УФО. В Курганской, Челябинской и Тюменской областях в отдельных районах возможны сильные метели с порывами ветра до 16-18 м/с и обильный снег. В этих регионах в ближайшие дни днем столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза, температура воздуха в ночные часы может достичь 15-18 градусов ниже нуля. Управление ГИБДД по Курганской области предупреждает водителей, что мокрый снег, туман, перепады температур и порывистый ветер в ближайшие дни могут привести к гололедице на дорогах.

По данным гидрометцентра ХМАО, в Югре 6 марта температура ночью опустится до минус 8-13 градусов, днем - до минус 3-8 градусов. 7-8 марта в Югре температура ночью составит минус 13-18 градусов, по северо-западным районам - минус 22-27 градусов, днем синоптики прогнозируют 11-16 градусов ниже нуля. Ветер будет западный и юго-западный умеренный.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на Ямале похолодает до минус 25 градусов, ночью - до минус 32 градусов. В понедельник 8 марта днем ветер достигнет 12 м/с.