В Тюмени возбудили дело после публикации СМИ о женщине, живущей на крыше гаража

ТЮМЕНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Тюмени после публикации СМИ о нарушении прав женщины-инвалида, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области в пятницу.

26 февраля 2021 года в одном из СМИ размещена информация о женщине-инвалиде, которая живет в пластиковой хижине на гараже. По словам женщины, в результате обмана с приватизацией она лишилась жилья. Кроме того, на нее оформили кредит, используя ее утерянный паспорт.

"Прокуратура округа направила материалы проверки в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Тюмени, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ведется дознание", - говорится в сообщении.

Проверку проводит прокуратура Калининского округа Тюмени, в результате было установлено, что на тюменку оформлены кредиты на общую сумму более 130 тыс. рублей. Прокуратура проверяет и другие доводы женщины о возможном нарушении ее прав, уточнили в пресс-службе.