Родители в Курганской области будут следить за работой поваров в школах в режиме онлайн

ТАСС, 5 марта. Родители в Курганской области смогут в режиме онлайн наблюдать за приготовлением пищи для их детей в школах Курганской области, первую камеру с прямой трансляцией в сеть уже установили в Глядянской школе Притобольного района, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

Ранее губернатор Вадим Шумков на своей странице в Instagram раскритиковал работу недобросовестных лиц, занимающихся организацией бесплатного детского питания в школах области. Он сообщил, что получил "сигналы" по качеству питания детей. Позже стало известно о введении по его поручению внеплановых проверок в школах.

"Как готовятся завтраки и обеды для учеников Глядянской школы Притобольного района, ребята, их родители и все желающие могут теперь увидеть своими глазами. В школьном пищеблоке установили видеокамеру, с помощью которой можно посмотреть весь процесс приготовления блюд. В региональном департаменте образования и науки отметили, что скоро такие видеотрансляции в режиме реального времени будут вестись во многих школах Курганской области, видеокамеры разместят в пищеблоках школ с численностью обучающихся свыше 300 человек", - говорится в сообщении.

Директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров отметил, что каждый желающий сможет увидеть и технологию приготовления блюда, и реальное время, когда это происходит. При возникновении вопросов по качеству питания можно обратиться на канал обратной связи в Telegram, Viber или WhatsApp.