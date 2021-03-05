Военные ЦВО на Урале поздравили персональным парадом женщину-фронтовика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге устроили персональный парад у дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны младшего сержанта медицинской службы Татьяны Валяевой в преддверии Международного женского дня. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин поздравил Татьяну Викторовну с Международным женским днем и вручил копии наградных листов и приказов о награждении медалями "За боевые заслуги", "За отвагу". Ветеран поблагодарила за поздравления, рассказала о наиболее запомнившемся эпизоде в годы войны, когда возглавляла санитарную колонну при переходе через Ладожское озеро по Дороге жизни", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в завершение рота почетного караула под аккомпанемент военного оркестра ЦВО прошла торжественным маршем под окнами дома, где живет ветеран.

"Мы изучили ваш боевой путь, он вызывает глубочайшее уважение. Не каждый фронтовик может сказать, что у него за плечами шесть фронтов Великой Отечественной войны. Пользуясь возможностью, приглашаю вас в качестве почетного гостя принять участие в параде Победы в Екатеринбурге", - цитирует пресс-служба слова Лапина.

Татьяна Валяева родилась в 1922 году. В августе 1942 года ушла добровольцем на фронт. Служила на должности младшей медицинской сестры медсанбата в составе 98-й Ропшинской Краснознаменной стрелковой дивизии, воевавшей на шести фронтах: Воронежском, Брянском, Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийском, Украинском. Награждена медалями "За Отвагу", "За оборону Ленинграда", "За боевые заслуги".