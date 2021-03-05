Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве водителя микроавтобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве водителя микроавтобуса, который был застрелен у станции метро в Екатеринбурге в декабре, заключен под стражу до 23 марта. Об этом сообщили ТАСС в приемной председателя Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга в пятницу.

"Избрана мера в виде заключения под стражу сроком на 21 сутки, то есть до 23 марта", - сказал собеседник агентства.

24 декабря 2020 года у станции метро "Уралмаш" в Екатеринбурге был застрелен водитель микроавтобуса. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 4 марта правоохранительные органы задержали в Курганской области фигуранта дела, им оказался мужчина, работавший в охранном предприятии.

Вину в совершенном преступлении он признал, пояснив, что совершил убийство из личной неприязни.