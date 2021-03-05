Свердловская область представит 13 человек в финале конкурса "Учитель будущего. Студенты"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Итоги полуфинала профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" по Уральскому федеральному округу подвели в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондет ТАСС с церемонии награждения. В финал конкурса вышли 25 человек, из них 13 человек - представители Свердловской области.

Всего от Уральского федерального округа в полуфинале конкурса принимали участие 92 человека.

"По итогам полуфинала были определены 25 сильнейших участников, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Учитель будущего. Студенты". Свердловскую область представят 13 финалистов, Челябинскую область - восемь участников, Курганскую область - два студента, Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ представят по одному финалисту", - сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

Конкурсные испытания проходили в течение трех дней, с 3 по 5 марта. В первый день для участников была проведена открытая образовательная лекция профессора Московской школы управления Сколково, далее был организован кейс-турнир, на котором будущие педагоги соревновались в умении находить решения психолого-педагогических кейсов, анализируя ситуации из учебной практики. Во второй день участники полуфинала посетили образовательные учреждения Екатеринбурга, пообщались с учителями и осмотрели инновационные классы, после чего выполнили ряд заданий, связанных с разработкой решений для школ региона. В заключительный день полуфинальных мероприятий студенты выполняли задания стратегической игры "Педагогический ориентир".

По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. Теперь финалисты конкурса получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также в Образовательном центре "Сириус".

"Несмотря на то, что будут победители, самое главное, что у нас не будет проигравших. Очень хотелось бы, чтобы вы для себя увидели те точки роста, над которыми вам стоит поработать, прислушались к мнениям экспертам и тем словам, которые вам говорили, потому что это очень важно", - сказал на церемонии награждения руководитель проекта Андрей Богданцев.

О проекте

"Учитель будущего. Студенты" - конкурс по развитию и поддержке перспективных студентов, обучающихся по педагогическим и иным программам высшего образования, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с образовательными организациями. Конкурс был запущен в ноябре 2020 года. Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Принять участие в нем могут студенты бакалавриата и специалитета не младше третьего курса или магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.