На реке Обь в Югре произошел разлив нефтепродуктов с последующим пожаром

ТАСС, 6 марта. Разлив нефтепродуктов в пойме реки Оби произошел в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Устанавливается источник разлива, сообщил ТАСС руководитель Природнадзора региона Сергей Пикунов.

"Да, такой факт есть. Работают поисковые группы, там две трубы разных компаний, устанавливается какая именно [стала причиной разлива]", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о разливе нефтепродуктов в пойме реки Оби в регионе.

В правительстве Югры добавили, что в акватории реки Обь в районе Нижневартовска также был зафиксирован пожар. "Предположительно, он произошел в связи с аварией на трубопроводе. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора. В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы ведомства совместно со специалистами окружного управления МЧС для установления причин происшествия и оценки нанесенного вреда экологии", - уточнили в пресс-службе.

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