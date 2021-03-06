{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На реке Обь в Югре произошел разлив нефтепродуктов с последующим пожаром

Специалисты устанавливают из какой трубы вытекли нефтепродукты

ТАСС, 6 марта. Разлив нефтепродуктов в пойме реки Оби произошел в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Устанавливается источник разлива, сообщил ТАСС руководитель Природнадзора региона Сергей Пикунов. 

"Да, такой факт есть. Работают поисковые группы, там две трубы разных компаний, устанавливается какая именно [стала причиной разлива]", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о разливе нефтепродуктов в пойме реки Оби в регионе. 

В правительстве Югры добавили, что в акватории реки Обь в районе Нижневартовска также был зафиксирован пожар. "Предположительно, он произошел в связи с аварией на трубопроводе.  Ситуация находится на контроле Росприроднадзора. В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы ведомства совместно со специалистами окружного управления МЧС для установления причин происшествия и оценки нанесенного вреда экологии", - уточнили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (20:44 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
КХЛ
"Автомобилист" обыграл "Авангард" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
Третий матч противостояния завершился со счетом 2:1
Читать полностью