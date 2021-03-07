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Работы по оценке ущерба водным ресурсам в результате пожара на реке Обь начнутся 7 марта

На место происшествия прибудут эксперты Росрыболовства

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Группа экспертов Росрыболовства направится на место аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаз" в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, в результате которой произошел пожар в акватории реки Обь, чтобы оценить масштабы ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Работы по оценке ущерба начнутся уже 7 марта, говорится в выпущенном в воскресенье сообщении ведомства.

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Отмечено, что в состав оперативной группы вошли представители центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления, а также региональных отделений Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и ФГБУ "Главрыбвод".

Правительство Югры в субботу сообщило о пожаре в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. По данным источника ТАСС в экстренных службах, поврежденный участок трубопровода отключен, площадь горения составила 1 тыс. кв. м. Пострадал один человек. На месте работают инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами окружного управления МЧС.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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