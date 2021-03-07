Ростехнадзор оценил возможный объем углеводородов в аварийном участке трубопровода на Оби

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Около 700 тонн углеводородов, по предварительным расчетам, могло находиться в подводном участке трубопровода "Сибуртюменьгаза" в районе Нижневартовска в ХМАО во время аварии, в результате которой произошел пожар в акватории реки Обь. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"По предварительным расчетам, в аварийном участке подводного продуктопровода ООО "Запсибтрансгаз" (АО "Сибуртюменьгаз" - управляющая компания) могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов). В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в компании сообщили журналистам, что рисков для населения и окружающей среды нет, ведется утилизация остатков углеводородов.

Северо-Уральское управление Ростехнадзора сформирует комиссию по техническому расследованию причин аварии на трубопроводе, отметил Виль. "В настоящее время в районе происшествия работает МЧС. Как только позволят условия, наши инспекторы и другие члены комиссии приступят к изучению ситуации на месте", - добавил он.

Правительство ХМАО в субботу сообщило о пожаре в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. По данным источника ТАСС в экстренных службах, поврежденный участок трубопровода отключен, площадь горения составила 1 тыс. кв. м. Пострадал один человек.