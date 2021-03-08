Хор Турецкого выступил перед свердловскими медиками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Свердловские власти организовали бесплатный концерт с участием "Хора Турецкого" для 2,5 тыс. женщин-медиков в конгресс-центре "Екатеринбург-ЭКСПО" в Екатеринбурге, поздравив с 8 Марта.

"Мне хочется пожелать всем присутствующим здесь дамам счастья, любви. Мы восхищаемся вашей душевной теплотой, искренностью, умением создавать уют дома и на работе", - сказал губернатор региона Евгений Куйвашев на церемонии открытия концерта, подчеркнув, что на женщин-медиков в период пандемии к тому же легла сложная задача по борьбе с коронавирусом.

Народный артист России Михаил Турецкий поделился с журналистами перед концертом, что коллектив рад выступать в этот день именно в Свердловской области, в Екатеринбурге. "Это очень большой значимый регион нашей страны. Сегодня прозвучат уникальные композиции", - сказал он.

Турецкий уточнил, что сегодня хор впервые выступит в зале "Екатеринбург-"ЭКСПО", который славится особенной акустикой. "Я уверен, что это сегодня один из лучших залов Восточной Европы", - сказал он.

Как рассказали ТАСС в департаменте информационной политики региона, на концерт приглашены порядка 2,5 тыс. человек. Его проводят к Международному женскому дню и Году медицинского работника по инициативе губернатора. Сегодня композиции в исполнении "Хора Турецкого" звучат для врачей, медсестер, санитарных врачей, ветеранов сферы здравоохранения. Также в этот день лучшие медики региона получили награды от властей.