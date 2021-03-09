Метель затруднила движение автотранспорта в четырех районах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Метель и ограниченная видимость затруднили движение автотранспорта во вторник в Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском и Кизильском муниципалитетах Челябинской области, сообщила во вторник пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Неблагоприятные погодные условия: сильная метель, ограниченная видимость - затруднили проезд по автодорогам в муниципалитетах: Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском и Кизильском. <…> Сейчас снегопад продолжается в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском и Саткинском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью на региональных дорогах работало 96 единиц техники.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в последние 24 часа наблюдалась облачная погода, в большинстве районов прошел снег, ночью на крайнем западе области шел сильный снег. Местами наблюдалось усиление ветра до 17 м/с, метель, изморозь.