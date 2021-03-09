На месте аварии на трубопроводе в Югре завершили утилизацию углеводородов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Сибуртюменьгаз" закончил утилизацию углеводородов на месте аварии на трубопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), говорится в сообщении компании. В ближайшее время предприятие приступит к обследованию аварийного участка.

"На 22:00 8 марта "Сибуртюменьгаз" прекратил выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига при снижении давления до уровня 0,1 атм. На Оби есть точечное остаточное тление на снегу. Для безопасности населения и недопущения случаев выхода на лед берега реки контролируются сотрудниками службы безопасности предприятия и оперативными службами Нижневартовского района", - сказано в сообщении.

В ближайшее время компания в координации с надзорными органами приступит к обследованию аварийного участка газопродуктопровода, отмечает "Сибуртюменьгаз".

6 марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано.