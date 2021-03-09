Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняют в тройном убийстве

ТАСС, 9 марта. Житель села Газ-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) обвиняется в убийстве трех человек. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение жителю села Газ-Сале в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 марта в селе Газ-Сале ранее судимый 32-летний мужчина, находясь в гостях у односельчан, распивая спиртные напитки нанес ножом мужчине и женщине множественные колото-резаные ранения, от которых они скончались на месте. После этого обвиняемый отправился к другому жителю села, где также во время застолья убил 52-летнего хозяина квартиры, нанеся ему колото-резаные ранения. Спрятав нож в снегу, мужчина скрылся с места преступления. Позднее он был задержан в подъезде одного из домов села.

"Следственно-оперативной группой, незамедлительно прибывшей на место преступления, проведены осмотры, изъяты вещественные доказательства, обнаружено орудие преступления - нож, назначен комплекс криминалистических экспертиз", - добавили в ведомстве.

Следователи установили, что мужчина по месту жительства характеризуется отрицательно, склонен к совершению преступлений, неоднократно судим, привлекался к административной ответственности, не работает. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

"В настоящее время по решению руководства следственного управления материалы уголовного дела переданы в производство отдела по расследованию особо важных дел", - рассказали в пресс-службе.