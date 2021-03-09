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В Свердловской области число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся

Завершили вакцинацию более 82 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Более 82 тыс. жителей Свердловской области вакцинированы от новой коронавирусной инфекции, сообщили во вторник ТАСС в оперативном штабе региона. Число привитых превысило число заразившихся в регионе.

По данным оперативного штаба региона, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 79 197.

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"Более 82 тыс. уральцев завершили вакцинацию, 162 403 - привиты одним компонентом", - сказали в оперштабе.

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в регион в сентябре, массовая вакцинация началась во второй половине января. По данным на конец февраля, всего в регион поступило 171,5 тыс. доз вакцины, разработанной центром им. Н. Ф. Гамалеи, а также вакцина новосибирского научного центра "Вектор" "Эпиваккорона" для вакцинации одной тысячи человек.

В Свердловской области действует масочный режим, социальное дистанцирование и изоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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