В Свердловской области число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Более 82 тыс. жителей Свердловской области вакцинированы от новой коронавирусной инфекции, сообщили во вторник ТАСС в оперативном штабе региона. Число привитых превысило число заразившихся в регионе.

"Более 82 тыс. уральцев завершили вакцинацию, 162 403 - привиты одним компонентом", - сказали в оперштабе.

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в регион в сентябре, массовая вакцинация началась во второй половине января. По данным на конец февраля, всего в регион поступило 171,5 тыс. доз вакцины, разработанной центром им. Н. Ф. Гамалеи, а также вакцина новосибирского научного центра "Вектор" "Эпиваккорона" для вакцинации одной тысячи человек.

В Свердловской области действует масочный режим, социальное дистанцирование и изоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.