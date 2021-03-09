В Тюмени около 20 многоквартирных домов остались без воды из-за аварии

ТЮМЕНЬ, 9 марта. /ТАСС/. Утечки на водоводах в Тюмени стали причиной ограничения водоснабжения в 20 многоквартирных, ряде частных жилых домов и детском саду, сообщила во вторник пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

"Две утечки на улице Парковой устраняют специалисты "Росводоканал Тюмень". В районе домов № 4 и № 23 повреждение на стальном водоводе диаметром 100 мм, у дома № 2А нештатная ситуация - не выдержал нагрузки чугунный водовод диаметром 250 мм. Устраняют нештатные ситуации две аварийно-восстановительные бригады, задействована вся необходима техника. На время проведения аварийно-восстановительных работ будет ограничено водоснабжение в 20 многоквартирных, ряде частных жилых домов по улицам Парковая, Большевиков, Волгоградская и в детском саду", - уточнили в пресс-службе.

Завершить все работы планируется до 23:00 9 марта, о времени подвоза воды жители будут оповещены через управляющие компании.

Как пояснил начальник цеха сетей эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб, причина повышения аварийности - рекордная за последние несколько десятилетий глубина промерзание грунта. "Если обычно грунт промерзает не глубже 180-210 см, то в этом году доходит до 280 см. Старые сети не выдерживают давления мерзлоты, происходит разрушение", - уточнил он.