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На Ямале произошел прорыв нефтепровода на площади 1 тыс. кв. м

По данным источника ТАСС, возгорания в результате инцидента не последовало

ТАСС, 9 марта. Прорыв нефтепровода на площади 1 тыс. кв. м произошел на территории Ярайнерского нефтяного месторождения (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз") в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Прорыв произошел на площади 1 тыс. кв. м. Возгорания не последовало. На данный момент прорыв ликвидирован, нефтепровод работает", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сейчас проводится рекультивация грунта.

Официальным комментарием АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ТАСС на данный момент не располагает.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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