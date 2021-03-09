На Урале возбудили уголовное дело после слива жидких бытовых отходов в реку Пышму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Свердловской области после слива жидких бытовых отходов в реку Пышму на территории Белоярского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник.

"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению в средствах массовой информации о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышму на территории Белоярского городского округа. <…> По результатам рассмотрения материалов органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде")", - говорится в сообщении.

В ходе проверки было выявлено, что до 24 февраля 2021 года неустановленными лицами был осуществлен слив вредных продуктов хозяйственной деятельности на почву с последующим стеканием в реку Пышму в поселке Белоярский Белоярского района. Это повлекло загрязнение земель и причинение вреда окружающей среде. "Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Река протекает по Свердловской и Тюменской областям. Длина реки - 603 км, площадь бассейна - 19,7 тыс. кв. км.