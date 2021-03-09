"Газпром нефть" восстановила работу трубопровода на месторождении в ЯНАО

ТАСС, 9 марта. "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" восстановила работу внутрипромыслового трубопровода на Ярайнерском месторождении, на котором произошел прорыв 8 марта, сообщили ТАСС в компании.

"Оперативно восстановлена в тот же день. Отсутствует угроза водоемам и лесному фонду. В результате нарушения целостности трубопровода на территории промысла произошел выход подтоварной воды с низким содержанием нефти (содержание воды свыше 95%)", - говорится в сообщении.

Информация о событии направлена регулирующим государственным органам в нормативный срок, добавили в компании.

Источник в экстренных службах региона ранее говорил ТАСС, что прорыв нефтепровода на площади 1 тыс. кв. м произошел на территории Ярайнерского нефтяного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.