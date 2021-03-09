"Сибур" готов возместить возможный ущерб окружающей среде от аварии на трубопроводе в ХМАО

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Сибур" готов в полном объеме возместить возможный ущерб окружающей среде от аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза" в ХМАО, если он будет установлен по результатам проведенных исследований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"На месте происшествия с газопродуктопроводом в Нижневартовском районе ХМАО - Югры специалистами надзорных органов был проведен комплекс мероприятий, в том числе отобраны пробы воздуха, поверхностных вод и грунта, а также ихтиологические и гидробиологические пробы с целью оценки ущерба окружающей среде. Если по результатам проведенных исследований будет установлен ущерб для окружающей среды, предприятие готово к его возмещению в полном объеме в установленном законом порядке", - сообщили в компании.
В "Сибуре" также отметили, что, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на месте аварии не зарегистрировано превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.
6 марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано.
Ростехнадзор сообщил, что причинами аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза" могли стать дефекты мест соединений участков трубопровода, коррозия металла или внешние повреждения, вызванные окружающей средой.