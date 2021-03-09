"Сибур" готов возместить возможный ущерб окружающей среде от аварии на трубопроводе в ХМАО

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Сибур" готов в полном объеме возместить возможный ущерб окружающей среде от аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза" в ХМАО, если он будет установлен по результатам проведенных исследований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На месте происшествия с газопродуктопроводом в Нижневартовском районе ХМАО - Югры специалистами надзорных органов был проведен комплекс мероприятий, в том числе отобраны пробы воздуха, поверхностных вод и грунта, а также ихтиологические и гидробиологические пробы с целью оценки ущерба окружающей среде. Если по результатам проведенных исследований будет установлен ущерб для окружающей среды, предприятие готово к его возмещению в полном объеме в установленном законом порядке", - сообщили в компании.