Рыбоохрана Югры опровергла причастность аварии на трубопроводе к гибели рыбы на Оби

ТАСС, 9 марта. Рыбоохрана Ханты-Мансийского автономного округа - Югры опровергла связь между аварией на трубопроводе в Нижневартовском районе и гибелью рыбы в реке Обь. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре правительства региона во вторник.

Как отметили в пресс-центре, в интернете опубликовали информацию о гибели рыбы вдоль береговой части реки Обь. Авторы видеоролика связали ситуацию с аварией в Нижневартовском районе, произошедшей на трубопроводе "Сибуртюменьгаз" 6 марта.

"Соответствующий инцидент был оперативно рассмотрен. На место обнаружения водных биоресурсов выехали сотрудники Сургутского подразделение отдела госконтроля по Югре совместно с заявителем. По информации рыбоохраны Югры, в месте обнаружения была выявлена полынья и концентрация рыбы в "снулом" (сонном, неживом - прим. ТАСС) виде", - уточнили в пресс-центре.

По данным рыбоохраны Югры, скопление рыбы у полыньи, в том числе мертвой, связана с низким уровнем концентрации кислорода в воде "ввиду ежегодно повторяющегося природного "заморного" явления в зимне-осенний период".

6 марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано.