В Свердловской области сократили почти 70% коек для пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Число коек для пациентов с коронавирусом в инфекционных госпиталях Свердловской области сокращено почти на 70% благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики области.

"Эпидемиологическая ситуация в Свердловской области позволила к этому моменту сократить количество развернутых ранее инфекционных коек для больных с COVID-19 и пневмониями до 3 362 - это на 68% меньше, чем на пике заболеваемости. Однако, как заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперштаба 9 марта, повышенные требования к соблюдению санитарных норм в Свердловской области сохраняются", - говорится в сообщении.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса: первым компонентом "Спутника V" привиты 162,4 тысячи человек, вторым - 82,9 тысячи человек. Для жителей отдаленных и сельских территорий сейчас сформированы 53 мобильные бригады. В Свердловской области действует масочный режим, социальное дистанцирование и изоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.