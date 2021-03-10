Суд признал законным арест замглавы Челябинска по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд в среду признал законным арест заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Олега Извекова, оставил без изменения по существу постановление Центрального районного суда Челябинска от 19 февраля 2021 года. Данным судебным актом Извекову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила изменить избранную меру пресечения на домашний арест. Прокурор просила оставить постановление суда первой инстанции без изменения.

Следственными органами СК РФ по Челябинской области в отношении Извекова было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данным следствия, в 2020 году он получил взятку в размере более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По официальным данным на сайте администрации города, Извекову 41 год, в 2001 году он окончил Челябинский государственный университет по специальности "историк", с августа 2011 по ноябрь 2015 года работал коммерческим директором, заместителем директора челябинского филиала ОАО "Ростелеком". С ноября 2015 до февраля 2020 года он занимал руководящие посты в коммерческих структурах. На должность заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Извеков назначен 26 февраля 2020 года.