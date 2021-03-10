Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге получил девять лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил водителя Владимира Васильева, виновного в ДТП с двумя погибшими, к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Васильеву наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал судья. Также ему запрещено водить машину в течение трех лет, он должен выплатить компенсацию пострадавшим.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР уточнили, что в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Васильев в день происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал по городу с превышением скорости.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова добавила, что гособвинитель в ходе прений просил суд назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы. "Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых", - сказала она.

ДТП произошло 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с автомобилями SsangYong и ВАЗ. Затем ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она в свою очередь в Volkswagen Polo, которые на перекрестке ожидали зеленого сигнала светофора. В аварии погибли два человека, еще трое были госпитализированы.