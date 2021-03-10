Синоптики прогнозируют похолодание на юге Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание к концу рабочей недели в южных регионах Уральского федерального округа, вместе с тем в четверг и пятницу ожидается ветреная погода и снегопады, сообщили в региональных гидрометцентрах в среду.

"В Свердловской области 10 марта температура воздуха днем составит минус 6-11 градусов, 11 марта - 12-17 градусов мороза, ветер северный и северо-западный 4-9 м/с, возможны порывы до 15 м/с, 12 марта - 7-12 градусов ниже нуля", - сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра с уточнением, что в ближайшие дни в регионе будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, возможны метели, в ночные часы температура воздуха достигнет 20 градусов мороза, на севере - минус 30 градусов.

Похожая погода ожидается в Тюменской и Курганской областях, как сообщают синоптики, в ближайшие дни похолодает до 17 градусов ниже нуля днем, а в пятницу - до 23-28 градусов, скорость ветра может достигнуть 11 м/с. А 11-12 марта в этих регионах местами пройдет небольшой снег, в Курганской области возможны метели, которые утихнут к выходным. В Челябинской области снегопады продолжатся, в некоторых районах они уже затруднили ситуацию на дорогах, однако большинство основных автомагистралей находятся в проезжем состоянии. К концу рабочей недели в регионе похолодает: температура воздуха днем в пятницу будет колебаться от 9 до 16 градусов ниже нуля, ночью она опустится до 27 градусов.

В Ханты-Мансийском (ХМАО, Югра) и Ямало-Ненецком (ЯНАО, Ямал) автономных округах к концу рабочей недели, напротив, ожидается небольшое потепление, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ХМАО температура воздуха с 19-24 градусов мороза в четверг повысится до 10-15 в пятницу, ночью ожидается 25-30 градусов ниже нуля, ветер в эти дни достигнет 2-7 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с. В ЯНАО нынешняя температура воздуха в 20-25 градусов мороза повысится к пятнице до минус 8-13 градусов, потеплеет и в ночные часы: с 36-41 градусов ниже нуля до 22-27 градусов. Скорость ветра в ближайшие дни на Ямале достигнет 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с, в отдельных районах прогнозируется метель.