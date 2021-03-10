Тюменские многодетные семьи за год получили соцвыплаты на 80 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Многодетные семьи в Тюменской области получили социальные выплаты на общую сумму более 80 млн рублей в 2020 году, сообщила пресс-служба областной думы в среду.

"Размер минимальной социальной выплаты на семью с тремя детьми составляет 323 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата в размере 64 650 рублей. В 2020 году данной мерой решили воспользоваться 245 семей области, в том числе 126 семей в городе Тюмени, 10 семей в Тюменском районе, 109 семей в иных муниципальных образованиях. Общий объем выплат превышает 80 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель председателя социального комитета Тамара Казанцева, количество семей с детьми в регионе ежегодно увеличивается, а количество многодетных семей превысило уже 27 тыс.