Глава Минобразования Свердловской области напишет ЕГЭ вместе с родителями школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов примет участие в акции "День сдачи ЕГЭ". Вместе с родителями учеников он сдаст экзамен по русскому языку, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Вместе с родителями школьников он [Биктуганов] сможет проверить свои знания по русскому языку - для этого разработан сокращенный вариант экзаменационной работы. Задания в ней аналогичны тем, что будут предложены выпускникам, но их меньше, так что для выполнения работы потребуется менее трех часов", - говорится в сообщении. Ожидается, что он примет участие в акции 24 марта в Екатеринбурге.

В 2020 году участникам акции было предложено написать ЕГЭ по истории, вместе с родителями выпускников Свердловской области экзамен сдавал и Биктуганов.

"День сдачи ЕГЭ с родителями" впервые состоялся в феврале 2017 года. Родители выпускников позитивно оценили мероприятие, поэтому было принято решение сделать его ежегодным. Всего в Свердловской области будет организовано более 50 площадок для тестовой сдачи ЕГЭ, в том числе семь - в Екатеринбурге.