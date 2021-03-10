Бывших военных в Челябинской области осудили за махинации с сухпайками на 5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске (Челябинская область) признал четырех бывших военных виновными в том, что они фиктивно списали и затем продали сухпайки на 5 млн рублей. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от трех до семи лет, сообщила журналистам в среду пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области признал виновными по ч. 4 ст. 160 ("Растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере") УК РФ четверых бывших военнослужащих службы тыла танковой дивизии Минобороны России, расположенной в Чебаркуле, и приговорил их к лишению свободы на сроки от трех до семи лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и колонии-поселении, а также к судебным штрафам", - говорится в сообщении.

Суд установил, что преступление военнослужащие совершили в период с 2017 по 2019 год. Оно было выявлено сотрудниками УФСБ по Центральному военному округу.

Уточняется, что их лишили всех воинских званий.