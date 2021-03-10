Тюменская область может привлечь за три года до 56 млрд рублей за счет гособлигаций

ТЮМЕНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Правительство Тюменской области утвердило предельные объемы размещения государственных ценных бумаг на 2021-2023 годы, общая сумма составит 56,4 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Установить предельные объемы размещения государственных ценных бумаг Тюменской области по номинальной стоимости: на 2021 год в сумме 10 млрд рублей, на 2022 год - 23,5 млрд рублей, на 2023 году - 22,9 млрд рублей", - говорится в постановлении.

В ноябре прошлого года депутаты Тюменской областной думы приняли бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Доходы областного бюджета в 2021 году составят 147,5 млрд рублей, расходы - 179,5 млрд, дефицит - 32 млрд. Его частично планируется покрыть банковскими кредитами на 8 млрд рублей и гособлигациями (в 2021 году - 10 млрд рублей).