Депутаты облдумы поддержали инициативу присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести"

ТЮМЕНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы проголосовали за присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести", сообщил председатель комитета Тюменской облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов в среду.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Тюмень, по нашему мнению, достойна такого звания, положительное экспертное заключение пришло из Российской академии наук. Проведено общественное голосование, на сегодняшний день более 160 тыс. горожан поддержали инициативу. Депутаты комитета проголосовали за предложенное обращение", - сказал Сайфитдинов на заседании комитета.

Он добавил, что после принятия проекта постановления на мартовском заседании парламента обращение поступит главе государства.

В военные годы в регион были эвакуированы более 20 тыс. человек и три десятка предприятий. Объем производства за четыре года увеличился на 77%.