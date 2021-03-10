В 90% домов Свердловской области устранили нарушения в эксплуатации газового оборудования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Нарушения в эксплуатации газового оборудования устранены почти в 90% домов в Свердловской области в 2020 году. Об этом сообщила первый заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"Мы проверили порядка 17 тыс. многоквартирных домов. Это значит, что мы посмотрели за нашими поднадзорными субъектами каждый акт. Мы провели все дома. Это была большая комплексная проверка каждой УК и по каждому многоквартирному дому. Безусловное количество нарушений - это отсутствие мероприятий по оценке систем ВДГО (внутриквартирное газовое оборудование - прим. ТАСС). Практически все эту норму не выполняли", - сказала она.

По словам Карпухиной, из всех многоквартирных домов, где были проведены проверки, почти в 15 тыс. жилых помещениях нарушения были устранены.

Она отметила, что несмотря на ограничения по коронавирусу, введенные в регионе в 2020 году, департамент не прекращал проводить плановые проверочные мероприятия в многоквартирных домах. "По строительной сфере департамент продолжал надзор в полном объеме. Проведено 2239, программных из них - 1968 и 271 внеплановая проверка", - добавила Карпухина.